{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

На действия банков регулятор получил 2,2 тыс. таких жалоб
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Банк России с февраля по декабрь 2019 года получил от россиян 3,8 тыс. жалоб по поводу продаж финансовых продуктов без должного информирования (мисселинг). Как сообщил газете "Известия" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, в том числе на действия банков регулятор получил 2,2 тыс. таких жалоб.

На эту тему

Представитель ЦБ пояснил изданию, что в 2018 - начале 2019 года широкое распространение получила практика продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов. При этом кредитные организации не предоставляли гражданам РФ информацию о приобретаемом ими продукте. Он пояснил, что при досрочном расторжении договора ИСЖ невозможно полностью вернуть вложенные средства, так как они инвестированы в другие активы с определенным сроком.

Руководитель службы ЦБ отметил, что Банк России выступил с требованием по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Более того, с января 2020 года вступили в силу стандарты, разработанные Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). В результате, мисселинг на рынке ИСЖ существенно сократился.

Мамута также заявил о фактах недобросовестной продажи финансовых продуктов в сфере доверительного управления и при оказании брокерских услуг, например при открытии индивидуального инвестиционного счета. "Мы постоянно следим за смещением зон мисселинга. Если он где-то проявляется... мы не только урегулируем конкретную проблему, чтобы банк все вернул гражданину, но исследуем проблему. Важно понять, носил ли этот случай единичный характер, или риск "встроен" в бизнес-модель кредитной организации", - сказал представитель регулятора.

Он выразил мнение, что для устранения проблемы мисселинга необходимо принять закон, по которому финансовые организации будут обязаны раскрывать информацию о всех предлагаемых продуктах. Работа над таким законопроектом в настоящее время завершается. "Мисселинг в значительной степени базируется именно на том, что сейчас закон допускает неполное раскрытие информации потребителю, - приводят "Известия" слова представителя ЦБ. - Как только это станет незаконным не только по ИСЖ, но и по всем остальным финансовым инструментам, у нас будет значительно больше возможностей пресекать такие практики".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Венесуэльская государственная нефтяная компания считает законной работу Rosneft Trading
PDVSA назвала американские санкции инструментом против конкурентоспособных игроков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС