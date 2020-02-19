"Известия": ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Банк России с февраля по декабрь 2019 года получил от россиян 3,8 тыс. жалоб по поводу продаж финансовых продуктов без должного информирования (мисселинг). Как сообщил газете "Известия" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, в том числе на действия банков регулятор получил 2,2 тыс. таких жалоб.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что в 2018 - начале 2019 года широкое распространение получила практика продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов. При этом кредитные организации не предоставляли гражданам РФ информацию о приобретаемом ими продукте. Он пояснил, что при досрочном расторжении договора ИСЖ невозможно полностью вернуть вложенные средства, так как они инвестированы в другие активы с определенным сроком.

Руководитель службы ЦБ отметил, что Банк России выступил с требованием по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Более того, с января 2020 года вступили в силу стандарты, разработанные Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). В результате, мисселинг на рынке ИСЖ существенно сократился.

Мамута также заявил о фактах недобросовестной продажи финансовых продуктов в сфере доверительного управления и при оказании брокерских услуг, например при открытии индивидуального инвестиционного счета. "Мы постоянно следим за смещением зон мисселинга. Если он где-то проявляется... мы не только урегулируем конкретную проблему, чтобы банк все вернул гражданину, но исследуем проблему. Важно понять, носил ли этот случай единичный характер, или риск "встроен" в бизнес-модель кредитной организации", - сказал представитель регулятора.

Он выразил мнение, что для устранения проблемы мисселинга необходимо принять закон, по которому финансовые организации будут обязаны раскрывать информацию о всех предлагаемых продуктах. Работа над таким законопроектом в настоящее время завершается. "Мисселинг в значительной степени базируется именно на том, что сейчас закон допускает неполное раскрытие информации потребителю, - приводят "Известия" слова представителя ЦБ. - Как только это станет незаконным не только по ИСЖ, но и по всем остальным финансовым инструментам, у нас будет значительно больше возможностей пресекать такие практики".