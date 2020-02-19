Объем мошеннических операций с банковскими счетами в 2019 году достиг 6,4 млрд рублей

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Общий объем мошеннических операций с банковскими счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей. Всего ЦБ РФ зафиксировал более 576,5 тыс. таких операций по счетам как физических, так и юридических лиц, следует из представленного на Уральском форуме обзора Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

"В 2019 году объем всех операций, совершенных без согласия клиентов - физических и юридических лиц - с использованием электронных средств платежа, составил 6 млрд 426,5 млн рублей. Количество таких операций - 576 тыс. 566. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физических лиц в 2019 году составила 10 тыс. рублей, юридических лиц - 152 тыс. рублей", - указано в отчете.

При этом подавляющая часть мошеннических операций приходится на счета физических лиц. Так, количество таких операций, совершенных без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, включая платежные карты, в прошедшем году достигло 572 тыс. общим объемом на 5,7 млрд рублей. Всего, по данным ЦБ, россияне в 2019 году совершили с использованием электронных средств платежа 40,3 млрд операций на 71,03 трлн рублей, из которых на банковские карты приходится 39,2 млрд операций на 63,7 трлн рублей. Таким образом, доля объема мошеннических операций, совершенных со счетами физлиц, в общем объеме операций, увеличилась до 0,0023% против 0,0018% в 2018 году, и по-прежнему остается ниже установленного регулятором уровня в 0,005%.

Также в ЦБ отметили, что 82% по количеству и 74% по объему мошеннических операций с платежными картами приходятся на банки Московского региона. Второе место по количеству занимает Центральный федеральный округ (11,3%), а по объему - Санкт-Петербург (11,5%). При этом, по данным регулятора, доля количества и объема несанкционированных операций, совершенных за границей с использованием платежных карт, в 2019 году сократилась.

"На операции, совершенные без согласия клиентов за пределами Российской Федерации, приходится 42,5% от количества и 29,3% от объема всех операций без согласия. В 2018 году аналогичные показатели составили 44% и 40,7% соответственно", - указано в материалах регулятора. В ЦБ считают, что тенденция, при которой доля объема и количества операций без согласия клиентов, совершенных на территории РФ, составляет более 50%, сохранится.

Возврат похищенных средств

Российские банки в 2019 году возместили клиентам 935 млн рублей, похищенных мошенниками, или каждый седьмой похищенный рубль, следует документа. "Банки возместили клиентам 935 млн руб. (15%, или каждый седьмой похищенный рубль). Текущий уровень возмещения объясняется высокой долей социальной инженерии среди операций без согласия клиентов, которые в результате обмана или злоупотребления доверием нарушают условия договора с кредитными организациями, предусматривающие необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации", - отмечается в документе.