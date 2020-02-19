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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Минфин предложил в несколько раз увеличить объем ожидаемых поступлений в бюджет от НДД

Ранее в ведомстве сообщали, что выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход за 2019 год составили 160 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин предложил увеличить объем ожидаемых поступлений в бюджет от месторождений нефти, работающих в режиме налога на дополнительный доход (НДД): в 2020 году - в 2,4 раза, до 233 млрд рублей, в 2021 году - в 4 раза, до 335,6 млрд рублей, в 2022 году - в 4,4 раза, до 357,4 млрд рублей. Это следует из материалов к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, внесенных Минфином в среду в Госдуму РФ.

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С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов. Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.

Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что Минфин РФ может инициировать донастройку налога для исключения выпадающих доходов в будущем.

В интервью газете "Коммерсантъ" он сообщал, что выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход за 2019 год составили 160 млрд рублей. В конце ноября Сазанов говорил, что Минфин ожидает выпадения доходов бюджета РФ от введения налога на добавленный доход (НДД) по итогам 2019 года в размере порядка 140 млрд рублей. По его словам, первые итоги пилотного проекта могут быть получены в марте этого года.

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РоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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