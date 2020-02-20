Кабмин выделил еще 3 млрд руб. на обеспечение жильем пострадавших от паводка под Иркутском

ТАСС, 20 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 млрд рублей на восстановление жилых домов в пострадавшей от паводка летом 2019 года Иркутской области. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

Согласно документу, до 3 млрд рублей будет выделено из резервного фонда правительства для "реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 г. на территории Иркутской области, а также на возмещение осуществленных расходов бюджета Иркутской области на реализацию этих мероприятий".

Правительство поручило Минстрою направить области дополнительные средства из федерального бюджета и проконтролировать их эффективное использование. Министерству необходимо предоставить доклад о целевом использовании бюджетных средств до 1 февраля 2021 года.

В четверг на заседании кабмина Мишустин отметил, что 14 млрд рублей, которые ранее были выделены на обеспечение жильем пострадавших от паводков, оказалось недостаточно.