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МИД Ирана назвал политически мотивированным внесение страны в черный список ФАТФ

Официальный представитель МИД страны Аббас Мусави считает, что решение принято в интересах Саудовской Аравии, США и Израиля

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) о внесении Ирана в черный список является политически мотивированным действием. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран внесли в черный список, несмотря на все те усилия, которые принимались внутри страны, несмотря на законы и нормы, которые мы стремились соблюдать, - цитирует его агентство IRNA. - Решение ФАТФ является политически мотивированным в интересах Саудовской Аравии, США и Израиля".

По его словам, "в черный список был внесен Иран, который больше других сотрудничает с международным организациями, будучи предельно транспарентным".

ФАТФ в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация призывает своих членов и все юрисдикции с этого момента "применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией" в отношении исламской республики.

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Иран
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