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ВС не стал смотреть жалобу по долгам советовавшего меньше питаться уральского депутата

Суд признал Илью Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка в июле 2016 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы депутату законодательного собрания Свердловской области Илье Гаффнеру, советовавшему россиянам меньше питаться в кризис и ранее признанному банкротом. Он просил передать дело на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам, говорится в картотеке арбитражных дел.

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В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление Федеральной службы судебных приставов в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. Арбитражный суд Уральского округа в октябре 2019 года не стал отменять судебные акты о завершении процедуры банкротства Гаффнера.

"В кассационной жалобе, поданной в Верховный суд Российской Федерации, должник просит отменить указанные судебные акты в части неприменения правил об освобождении от обязательств. Изложенные в жалобе доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку. Судья не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии ВС РФ", - говорится в определении.

Кассационная жалоба Гаффнера поступила в ВС РФ в конце декабря 2019 года. Согласно материалам дела, процедура реализации имущества депутата была завершена без применения в отношении него положений об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Суды приняли во внимание недобросовестное поведение должника, выразившееся, в частности, в непредставлении полных пояснений о наличии активов и порядке расходования заемных средств.

В определении арбитражного суда Свердловской области говорится, что в период проведения процедуры реализации имущества Гаффнера финансовым управляющим не установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств. В том же документе указано, что, имея денежные средства, должник не расплачивался с кредитором - Россельхозбанком, который обратился с требованием о признании Гаффнера банкротом в марте 2014 года. Сумма заявления составляла 196 млн рублей.

Совет жителям России поменьше питаться в кризис из-за роста цен на продукты Гаффнер озвучил в январе 2015 года.

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РоссияСвердловская область
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