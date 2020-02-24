{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Советник Трампа: последствия коронавируса для экономики США могут быть преувеличены

Как отметил Томас Филипсон, каждый год возникают инфекционные заболевания, от которых нельзя сделать прививку, "но экономика по-прежнему устойчива к этому"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен. Такое мнение выразил в понедельник исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"С точки зрения воздействия состояния здоровья населения на экономику, думаю, оно преувеличено <...> Сезонный грипп в США убивает примерно 40 тыс. американцев в год. Это важный момент при сравнении с цифрами, которые мы называем, говоря о коронавирусе, в результате которого умерли к настоящему моменту 2,5 тыс. человек в мире <...> Важно помнить, что каждый год по нам ударяют инфекционные заболевания, от которых нельзя сделать прививку, но экономика по-прежнему устойчива к этому", - сказал он, выступая на конференции, проводившейся в Вашингтоне Национальной ассоциацией экономики бизнеса.

"Это не означает, что экономические последствия всех [вызванных вспышкой коронавируса] перебоев в Китае не окажут воздействия здесь, они окажут. Вопрос в том, насколько крупными будут эти последствия", - продолжил Филипсон.

При этом он подчеркнул, что коронавирус представляет угрозу, однако в вопросе определения его последствий для экономики США "заняли выжидательную позицию". "Реальной угрозой, безусловно, является коронавирус. Мы пока что не знаем, мы заняли выжидательную позицию по отношению к коронавирусу, чтобы посмотреть, что произойдет перед тем, как мы начнем изучать последствия этого", - пояснил советник главы вашингтонской администрации.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что негативные последствия вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут влиять на экономику США и других стран только в текущем году. При этом он отмечал, что выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Авиасообщение между Турцией и Кабардино-Балкарией планируют возобновить летом
Вопрос прорабатывают с учетом пожеланий жителей республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС