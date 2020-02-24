Советник Трампа: последствия коронавируса для экономики США могут быть преувеличены

"С точки зрения воздействия состояния здоровья населения на экономику, думаю, оно преувеличено <...> Сезонный грипп в США убивает примерно 40 тыс. американцев в год. Это важный момент при сравнении с цифрами, которые мы называем, говоря о коронавирусе, в результате которого умерли к настоящему моменту 2,5 тыс. человек в мире <...> Важно помнить, что каждый год по нам ударяют инфекционные заболевания, от которых нельзя сделать прививку, но экономика по-прежнему устойчива к этому", - сказал он, выступая на конференции, проводившейся в Вашингтоне Национальной ассоциацией экономики бизнеса.

"Это не означает, что экономические последствия всех [вызванных вспышкой коронавируса] перебоев в Китае не окажут воздействия здесь, они окажут. Вопрос в том, насколько крупными будут эти последствия", - продолжил Филипсон.

При этом он подчеркнул, что коронавирус представляет угрозу, однако в вопросе определения его последствий для экономики США "заняли выжидательную позицию". "Реальной угрозой, безусловно, является коронавирус. Мы пока что не знаем, мы заняли выжидательную позицию по отношению к коронавирусу, чтобы посмотреть, что произойдет перед тем, как мы начнем изучать последствия этого", - пояснил советник главы вашингтонской администрации.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что негативные последствия вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут влиять на экономику США и других стран только в текущем году. При этом он отмечал, что выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса.