Ливия потеряла более $2 млрд из-за простоя нефтяной отросли

"Потери от закрытия портов и нефтяных установок с 24 января превысили $2,1 млрд, - говорится в заявлении NOC. - До минувшего воскресенья [23 февраля] добыча находилась на уровне порядка 122 тыс. баррелей в сутки". Ранее в корпорации уже предупреждали, что она может сократиться в конечном итоге до 72 тыс. баррелей в сутки от прежних 1,2 млн баррелей, если нефтяные порты останутся закрытыми. Кроме того, NOC сообщала 19 февраля, что за совокупные потери в производстве за месяц простоя отросли составили почти 30 млн баррелей.

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Потери Ливии после блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия месторождений с января превысили $2 млрд. Об этом, как передает новостной портал Al-Wasat , сообщила во вторник Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) страны.

В коммюнике также отмечается, что поставки топлива в восточные и центральные регионы осуществляются в достаточных количествах для удовлетворения потребностей их жителей. Между тем, в Триполи и некоторых из прилегающих к столице районах, а также в южном регионе по-прежнему ощущается его нехватка из-за сложной ситуации в сфере безопасности.

18 января прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Национальная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявлял ранее, что командование армии непричастно к закрытию нефтяных объектов и что это была инициатива жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы поступают в Центробанк в Триполи, находящийся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.