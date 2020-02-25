Эксперт: нефтегазосервисные разработки из России имеют шанс получить нишу в Китае

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Высокотехнологичные нефтегазосервисные разработки из России имеют реальный шанс занять нишу в Китае, поскольку добыча сланцевого газа и как следствие спрос на маркерную диагностику месторождений в КНР будет только расти. Такое мнение выразил ТАСС старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Сергей Вахтеров, комментируя успешное проведение первых исследований газовых скважин в Китае российской компанией "Геосплит".

Ранее во вторник пресс-служба "Роснано" сообщила, что "Геосплит" (портфельная компания фонда Rusnano Sistema Sicar) успешно провела первые исследования газовых скважин в КНР, причем цикл разработки технологии занял меньше года. Благодаря разработке маркерной диагностики компания впервые смогла провести количественную оценку работы горизонтальных газовых скважин без внутрискважинных операций на базе одного из месторождений в провинции Шэньси в центральной части Китая.

"Выход российской промышленной инновации на китайский рынок - большая редкость, ведь страна во многом самодостаточна и создает собственные технологии для развития местного бизнеса, не принимая иностранные компании. Однако "Геосплит" уже несколько лет подряд реализовывает крупномасштабные проекты именно в этой стране, показывая при этом хорошие результаты. Мы ожидаем, что спрос на услуги маркерной диагностики газовых месторождений в Китае будет высоким, ведь по прогнозам экспертов, добыча сланцевого газа будет стремительно расти", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что в ближайшие годы КНР по объемам добычи сланцевого газа планирует догнать и опередить США, сегодняшнего лидера в этой отрасли. "По данным исследований, США в ближайшие пять лет увеличат добычу на 20%. Однако Пекину вполне реально выйти на первое место при крупнейших запасах и использовании инновационной разработки компании "Геосплит", - отметил Вахтеров.

"Геосплит" - компания-разработчик технологий маркерных внутрискважинных исследований для нефтегазовой индустрии, резидент Фонда "Сколково". Инновационная технология Geosplit, используемая компанией для диагностики и мониторинга профилей притоков горизонтальных скважин, базируется на применении квантовых маркеров-репортеров и алгоритмов машинного обучения для автоматизированной интерпретации результатов анализа проб скважинного флюида. В 2017 году Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema Sicar, созданный совместно АФК "Система" и "Роснано", вложил в "Геосплит" 1,5 млн долларов, став первым внешним инвестором.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.