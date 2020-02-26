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Распространение коронавируса нового типа

Участники ПМЭФ обсудят последствия эпидемий в мире

Модератором встречи станет глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят экономические последствия эпидемий в мире, сообщает фонд Росконгресс.

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В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума состоится панельная дискуссия "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?"

"К участию в дискуссии приглашены руководители международных и российских организаций в области здравоохранения, представители научного сообщества и международного бизнеса. Модератором встречи выступит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова", - говорится в сообщении фонда.

Участники обсудят, как снизить риски возникновения эпидемий и их негативное влияние на экономику и социальную сферу, сколько стоит управление такими рисками, какова роль государства, бизнеса, научного сообщества и общественности в борьбе с инфекциями и какие существуют современные подходы для предотвращения и реагирования на эпидемии опасных болезней.

"Масштабные эпидемии, которые случаются в мире, всегда имеют не только социальные последствия. Экономические потери от нового коронавируса уже оцениваются больше, чем в $100 млрд. Именно поэтому в рамках такой площадки, как Петербургский международный экономический форум, важно обсудить не только медицинский и социальный аспект борьбы с эпидемиями, но также рассмотреть вопросы управления рисками, роль государства и бизнеса в борьбе с заболеваниями. В ходе дискуссий с участием представителей международного сообщества возможно выработать единый подход, который смогут применять все страны для преодоления последствий эпидемий и стабилизации экономической ситуации в мире", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКобяков, Антон АнатольевичРаспространение коронавируса нового типа
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