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Арбитражный суд признал банкротом СК "Сервисрезерв"

В августе прошлого года у компании отозвали лицензию

ВЛАДИМИР, 26 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил заявление временной администрации о признании банкротом страховой компании "Сервисрезерв", в августе лишенной лицензии. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в материалах дела.

Ранее Центробанк сообщил, что временная администрация компании заподозрила собственников в нанесении ущерба компании. В связи с наличием угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банк России направил информацию в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Отзыв лицензии

Центробанк приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", зарегистрированной в Коврове Владимирской области. У компании были отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Лицензии были отозваны в связи с рядом нарушений страхового законодательства. В частности, компания нарушила порядок инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов.

Страховая компания "Сервисрезерв" была зарегистрирована 16 января 1992 года. Свою деятельность страховщик ведет во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.

Теги
РоссияВладимирская область
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