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В Приморье планируют организовать прямые рейсы в Индию

В настоящее время из региона в Индию можно попасть только с несколькими пересадками, первая из которых - в Сеуле

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья с учетом ограниченного сообщения между Россией, Китаем и Республикой Корея планируют активнее развивать въездной туризм с Индией. Для этого региональное правительство намерено поднять вопрос о прямом регулярном или чартерном авиасообщении между Владивостоком и регионами Индии, сообщил журналистам в четверг зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

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В среду, 26 февраля, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей из-за распространения коронавируса будет закрыто с 1 марта. В настоящее время из Приморья в аэропорты Индии можно добраться только с несколькими пересадками, первая из которых - в Сеуле.

"В конце марта состоится выезд губернаторов Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева в Индию. Мы будем поднимать один из основных вопросов - это открытие прямой регулярной либо чартерной линии, связывающих регионы Индии с Владивостоком - в первую очередь как с крупным туристским и транспортным хабом", - сообщил Шестаков и отметил, что поток туристов из Индии позволит компенсировать отсутствие туристов из КНР и Республики Корея.

В планах у властей Приморского края также активное продвижение региона в социальных сетях, для развития внутреннего туризма. "Дальний Восток, часть Сибири, да и вся Россия - мы хотим акцентировать на приезд к нам сюда, в рамках выходного дня", - добавил Шестаков.

В 2019 году Приморье посетили 456 тыс. граждан КНР и около 500 тыс. путешественников из Республики Корея. В связи с ограничениями транспортного сообщения между Россией, Китаем и Республикой Корея в 2020 году туристская отрасль региона не загружена и несет убытки. Власти Приморья приняли решение переориентироваться на другие туристические потоки.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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