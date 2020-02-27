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Распространение коронавируса нового типа
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ФАС будет мониторить стоимость авиабилетов на фоне ограничения авиасообщения

В ведомстве сообщили, что это необходимо, чтобы авиакомпании не начали повышать стоимость билетов на внутренних направлениях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет проводить мониторинг стоимости авиабилетов после ограничения авиасообщения с Южной Кореей и Китаем из-за нового коронавируса, следует из сообщения службы.

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По мнению ФАС это необходимо, чтобы авиакомпании, которые несут убытки из-за закрытия международных рейсов, не начали повышать стоимость билетов на внутренних направлениях.

"ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях", - говорится в сообщении ФАС.

Ранее штаб по предупреждению распространения коронавируса принял решение закрыть авиасообщение с Южной Кореей, оставив только регулярные рейсы "Аэрофлота" из терминала F Шереметьево (там сейчас обслуживаются исключительно китайские рейсы). Дальневосточная "Аврора" (дочка "Аэрофлота") будет совершать чартерные вывозные рейсы.

С 1 февраля из-за коронавируса ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота".

Теги
РоссияКитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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