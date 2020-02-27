Bloomberg: Saudi Aramco начала подготовку к листингу за рубежом

ТАСС, 27 февраля. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начинает подготовку к международному листингу спустя несколько месяцев после первичного размещения акций внутри страны. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Saudi Aramco ведет переговоры с банками с Уолл-стрит, чтобы подготовиться к возможному листингу, если его одобрит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Сроки потенциального листинга пока не определены, отмечают источники агентства. Однако они убеждены, что в 2020 году его проведение маловероятно с учетом рыночных условий и прогноза цен на нефть.

В декабре Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO (первичное публичное предложение акций). Инвесторам было предложено 1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию - по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.