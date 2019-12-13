Крупнейшее IPO в истории: зачем Саудовская Аравия продает акции Saudi Aramco

С 11 декабря 2019 года на саудовской фондовой бирже Tadawul начались торги акциями крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Последним торговым днем недели в мусульманской Саудовской Аравии стал четверг. После первых двух дней свободного обращения акции Saudi Aramco закрылись по цене 36,80 саудовского рияла, что по текущему обменному курсу составляет порядка $9,8.

Исторический рекорд стоимости этих бумаг после размещения пока составил 38,7 рияла, или около $10,32 (это произошло в начале второго дня торгов). В тот момент капитализация нефтяной компании повысилась до рекордных $2,06 трлн. Впрочем, она стала самым дорогим предприятием в мире уже по итогам IPO, в ходе которого ее акции были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу.

На данный момент IPO Saudi Aramco стоит признать очень удачным. Оно состоялось по верхней границе предполагавшегося ценового диапазона. Однако это лишь начальный этап размещения, в ходе которого было продано всего 1,5% от общего объема акций на сумму около $25,6 млрд. Впереди первый международный этап IPO, в ходе которого могут быть проданы еще 3,5% акций Saudi Aramco.

Вполне очевидно, что Саудовская Аравия и организаторы размещения уже провели очень большую и серьезную работу, часть которой осталась "за кадром". Но теперь им предстоит поддерживать высокий интерес к этим бумагам и обеспечить поддержку их котировок вплоть до завершения следующего этапа IPO. Именно поэтому цена акций Saudi Aramco в ближайшие месяцы может оказаться завышенной. Рассмотрим основные факторы и факты столь громкого и масштабного размещения акций.

Прежде всего, необходимо понимать глубинные причины состоявшегося размещения. Чистая прибыль саудовской государственной нефтяной компании по итогам 2018 года составила $111,1 млрд. Для сравнения, рекордная по величине расходная часть бюджета Саудовской Аравии за тот же год составила порядка $294,8 млрд при дефиците бюджета в размере $34,92 млрд.

Таким образом, компания Saudi Aramco обеспечивает наполнение бюджета страны более чем на треть. Продажа 1,5% ее акций покрыла большую часть дефицита годового бюджета, но не смогла перекрыть его полностью. При этом контролируемые Saudi Aramco месторождения содержат около четверти мировых разведанных запасов углеводородов.

Необходимость структурной перестройки экономики

Казалось бы, продажа доли в столь крупной нефтяной компании представляется попыткой "зарезать курицу, несущую золотые яйца". Но не будем забывать, что Саудовская Аравия является королевством. Поэтому подозревать первое лицо государства в коррупции или же в злом умысле по этому поводу было бы нелогично. В данном случае речь идет о болезненной необходимости перераспределения части имеющихся у страны ресурсов с целью достижения стратегических целей.

Любая стратегия требует жертв. Особенно если это стратегия на уровне государства. Саудовская Аравия представляет собой хороший пример пресловутой зависимости от нефтяной иглы. Вместе с тем территория этой страны, занимающей 13-е место по площади в мире, по большей части представляет собой засушливые пустыни и полупустыни. Они до сих пор заселены кочующими бедуинскими племенами.