Крупнейшее IPO в истории: зачем Саудовская Аравия продает акции Saudi Aramco

С 11 декабря 2019 года на саудовской фондовой бирже Tadawul начались торги акциями крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Последним торговым днем недели в мусульманской Саудовской Аравии стал четверг. После первых двух дней свободного обращения акции Saudi Aramco закрылись по цене 36,80 саудовского рияла, что по текущему обменному курсу составляет порядка $9,8.
Исторический рекорд стоимости этих бумаг после размещения пока составил 38,7 рияла, или около $10,32 (это произошло в начале второго дня торгов). В тот момент капитализация нефтяной компании повысилась до рекордных $2,06 трлн. Впрочем, она стала самым дорогим предприятием в мире уже по итогам IPO, в ходе которого ее акции были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу.
На данный момент IPO Saudi Aramco стоит признать очень удачным. Оно состоялось по верхней границе предполагавшегося ценового диапазона. Однако это лишь начальный этап размещения, в ходе которого было продано всего 1,5% от общего объема акций на сумму около $25,6 млрд. Впереди первый международный этап IPO, в ходе которого могут быть проданы еще 3,5% акций Saudi Aramco.
Вполне очевидно, что Саудовская Аравия и организаторы размещения уже провели очень большую и серьезную работу, часть которой осталась "за кадром". Но теперь им предстоит поддерживать высокий интерес к этим бумагам и обеспечить поддержку их котировок вплоть до завершения следующего этапа IPO. Именно поэтому цена акций Saudi Aramco в ближайшие месяцы может оказаться завышенной. Рассмотрим основные факторы и факты столь громкого и масштабного размещения акций.
Прежде всего, необходимо понимать глубинные причины состоявшегося размещения. Чистая прибыль саудовской государственной нефтяной компании по итогам 2018 года составила $111,1 млрд. Для сравнения, рекордная по величине расходная часть бюджета Саудовской Аравии за тот же год составила порядка $294,8 млрд при дефиците бюджета в размере $34,92 млрд.
Таким образом, компания Saudi Aramco обеспечивает наполнение бюджета страны более чем на треть. Продажа 1,5% ее акций покрыла большую часть дефицита годового бюджета, но не смогла перекрыть его полностью. При этом контролируемые Saudi Aramco месторождения содержат около четверти мировых разведанных запасов углеводородов.
Необходимость структурной перестройки экономики
Казалось бы, продажа доли в столь крупной нефтяной компании представляется попыткой "зарезать курицу, несущую золотые яйца". Но не будем забывать, что Саудовская Аравия является королевством. Поэтому подозревать первое лицо государства в коррупции или же в злом умысле по этому поводу было бы нелогично. В данном случае речь идет о болезненной необходимости перераспределения части имеющихся у страны ресурсов с целью достижения стратегических целей.
Любая стратегия требует жертв. Особенно если это стратегия на уровне государства. Саудовская Аравия представляет собой хороший пример пресловутой зависимости от нефтяной иглы. Вместе с тем территория этой страны, занимающей 13-е место по площади в мире, по большей части представляет собой засушливые пустыни и полупустыни. Они до сих пор заселены кочующими бедуинскими племенами.
Вполне очевидно, что долгосрочная ставка на нефтяные доходы для такой страны опасна и недопустима. Кроме того, подобная политика означала бы угрозу усиления технологического отставания королевства от развитых стран.
Плохим, но очень показательным примером в данном случае является история стремительного упадка островного государства Науру. Непродолжительный по историческим меркам период изобилия за счет экспорта фосфоритов в этой стране сменился нищетой и экологической катастрофой. Между тем в 70-е годы прошлого века уровень доходов населения в ней был самым высоким в мире.
В качестве хорошего ориентира долгосрочного развития для Саудовской Аравии, несомненно, представляются соседние Объединенные Арабские Эмираты. Они уже достаточно далеко продвинулись по пути снижения зависимости экономики от экспорта нефти.
В настоящее время доля нефтегазовых предприятий в суммарном ВВП Эмиратов составляет около 30%. Еще более соблазнительным кейсом представляется так называемое Дубайское экономическое чудо. Доля связанных с нефтью доходов формирует ВВП Дубая всего лишь на 6%. Для сравнения, аналогичный показатель Саудовской Аравии составляет порядка 45%.
Строго говоря, исходные экономические предпосылки и будущие условия для Саудовской Аравии и для ОАЭ во многом одинаковы. Поэтому в ближайшие десятилетия между этими государствами может начаться новое региональное экономическое соперничество. При этом значение конкуренции в нефтегазовой отрасли может существенно ослабнуть.
Таким образом, новая стратегическая цель Саудовской Аравии заключается в диверсификации зависимой от нефти экономики в пользу крупных проектов в неэнергетических отраслях. Для достижения этой цели страна пошла на продажу доли в государственной нефтяной компании. По этой же причине она оказалась вынуждена предпринять ряд мер для того, чтобы IPO Saudi Aramco оказалось успешным. Это было сделано в восточном духе и с восточным размахом.
Серьезная подготовка
В первую очередь, с целью удачного дебютного размещения была проведена серьезная подготовительная работа с внутренними инвесторами. В СМИ появлялись интересные сообщения о том, что правительство оказывает давление на ряд наиболее состоятельных семей Саудовской Аравии, принуждая их к участию в IPO. Это преподносилось как "патриотический долг" перед королевством.
В качестве другого варианта принудительного размещения акций предлагался их обмен на активы, замороженные еще в 2018 году в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией. Давление на богатых граждан Саудовской Аравии не прекратилось и после завершения IPO. Теперь их стимулируют покупать акции Saudi Aramco на вторичном рынке с целью поддержания капитализации компании.
Надо отметить, что подобные методы управления вовсе не являются новинкой для этой страны. Ну а для привлечения иностранных инвесторов нефтяная компания пообещала до 2024 года направлять на выплату дивидендов не менее $75 млрд в год. Очевидно, с целью завлечения ряда крупных иностранных акционеров проводились и закулисные переговоры, содержание которых не раскрывается.
Стоит отметить и другую важную особенность. Условия и срок дебютного размещения акций Saudi Aramco неоднократно менялись. Несомненно, что первая часть IPO могла быть успешно проведена на любой крупнейшей мировой бирже, в том числе и в США. И все же оно состоялось на контролируемой государством домашней площадке Tadawul, где эти бумаги торгуются за местную валюту.
Многие западные инвестиционные фонды отказались от участия в так называемом квази-IPO. Их роль взяли на себя государственные инвестиционные фонды Саудовской Аравии Public Pension Agency и Public Investment Fund.
Помимо предварительной работы с будущими миноритарными акционерами ключевым условием для успешного IPO представлялся комфортный уровень цен на нефть. Ранее размещение акций Saudi Aramco откладывалось именно по причине недостаточно высоких нефтяных котировок. Поэтому Саудовская Аравия временно поступилась объемами собственного экспорта с целью поддержания цен на черное золото.
Незадолго до IPO состоялся очередной саммит участников международного соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. По его итогам было принято решение о дополнительном суммарном сокращении объемов добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. В дополнение к этому Саудовская Аравия решила добровольно снизить экспорт еще на 400 тыс. баррелей в сутки, что доведет суммарное сокращение добычи участниками соглашения до 2,1 млн баррелей в сутки.
Стоит упомянуть и про загадочную атаку на саудовские объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, которая состоялась 14 сентября. По официальной версии, ее осуществили йеменские повстанцы-хуситы. Это событие вызвало мгновенное падение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии примерно вдвое. Цены на черное золото ненадолго взлетели почти на 20%. Это наглядно указало на значение саудовской нефти для мирового нефтяного рынка.
Уже через две-три недели Саудовская Аравия полностью восстановила объемы добычи нефти до уровня 11,3 млн баррелей в сутки. В конечном итоге эта ситуация продемонстрировала способность Saudi Aramco справляться со столь серьезными проблемами.
Возвращаясь к необходимости структурной перестройки экономки Саудовской Аравии, стоит упомянуть о более отдаленных планах приватизации государственной нефтяной компании. Утвержденная ранее экономическая программа носит название "Видение 2030". Она предполагает поэтапное финансирование развития различных отраслей экономики за счет снижения доли государства в Saudi Aramco вплоть до 50% плюс одна акция.
Поэтому ожидаемое в 2020 году размещение дополнительных 3,5% акций Saudi Aramco может стать далеко не последним. В этом присутствует парадоксальная логика, которая вполне соответствует изменившемуся духу времени: зачем продавать нефть, если можно продавать акции?