Сбербанк выступил против повышения надбавок за системную значимость

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сбербанк, как и ВТБ, не поддерживает идею Банка России ввести повышенные надбавки к достаточности капитала за системную значимость для ряда банков. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

"Мы до сих пор находимся в дискуссии с Центральным банком. Вчера тот же вопрос был на "звонке" ВТБ. Мы имеем ту же позицию <...> Мы верим, что наша общая позиция будет учтена Банком России, когда мы будем обсуждать эту тему", - сказал Морозов.

Ранее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года. По его словам, на основании Базельского комитета значение надбавок для Сбербанка составит 2,5%, а для ВТБ - 1,5%. Банкир уточнил, что только один банк в мире имеет надбавку за системную значимость в 2,5% - американский JPMorgan. ВТБ же, в случае внедрения со стороны ЦБ предлагаемого подхода, будет иметь надбавку наравне, в частности, с Bank of China.

При этом, по словам Пьянова, дифференцированность надбавок за системную значимость можно установить вниз от текущего уровня в 1%.