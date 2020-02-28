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Будущая частная трамвайная линия на юге Петербурга получила название "Славянка"

В апреле инвестор объекта должен определить поставщика 22 трамваев для обслуживания линии. На покупку подвижного состава и строительство депо потребуется около 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Инвестор будущей скоростной трамвайной линии, намеченной по маршруту станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка, "Балтнедвижсервис" (принадлежит Группе "АБЗ-1" и Газпромбанку), выбрал ее название по итогам конкурса проведенного среди петербуржцев. Компания остановилась на варианте "Славянка", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Балтнедвижсервиса".

"Славянка" - рабочее название новой трамвайной линии, которое было выбрано инвестором проекта, компанией "Балтнедвижсервис" по итогам голосования. Свои варианты названий прислали более 500 участников конкурса", - отметила официальный представитель организации.

В октябре 2019 года правительство Санкт-Петербурга и компания "Балтнедвижсервис" заключили концессионное соглашение на строительство линии в срок до 2024 года. Объем частных инвестиций составит не менее 25,9 млрд рублей.

В апреле 2020 года инвестор намерен определить поставщика 22 трамваев для обслуживания линии. Всего на закупку подвижного состава и строительство депо запланированы инвестиции в размере около 5 млрд. рублей. В подвижном составе будет действовать система подсчета пассажиров, в них также установят аппараты для оплаты проезда и покупки разовых билетов, в том числе безналичным способом, и обеспечат доступ к Wi-Fi.

Протяженность линии составит не менее 21 км. Концессионное соглашение также предусматривает строительство трамвайного депо и создание минимум 15 остановок. Концессионеру предстоит приобрести и эксплуатировать не менее 21 единицы подвижного состава. Средняя скорость движения низкопольных трамваев составит 25 км/ч с учетом остановок.

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РоссияСанкт-Петербург
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