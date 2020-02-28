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Распространение коронавируса нового типа

Итальянская фондовая биржа закончила торги падением основного индекса более чем на 3,5%

Наибольшие потери понесли компании, связанные с энергетическим сектором

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Основной индекс расположенной в Милане Итальянской фондовой биржи - FTSE MIB - упал на 3,58% по закрытии торгов в пятницу, в течение дня падение достигало 5%.

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Наибольшие потери понесли компании, связанные с энергетическим сектором, такие как Snam (-4,47%) и Eni (-5,1%). Более чем на 3% упали акции ведущих игроков банковского сектора - Mediobanca (-4%), Intesa (-3,9%), Unicredit (-3,8%).

Негативная динамика на итальянской бирже сохраняется с начала торговой недели.Такова общая тенденция на европейских площадках после того, как в конце прошлой недели были выявлены два локальных очага распространения коронавируса на севере Италии.

Так называемый кризисный показатель - спред, переменная, указывающая на разницу стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности, - вернулся к уровню 171 пункта после того, как в начале дня достиг нового рекордного за последние месяцы показателя - 182,7 пункта. До начала вспышки коронавируса спред опускался ниже 150 пунктов.

В Италии, по последним официальным данным, насчитывается 821 инфицированный, число летальных исходов достигло 21.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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