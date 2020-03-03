Глава ФРС заявил, что Центробанки мира координируют действия в связи с новым коронавирусом

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Центральные банки ведущих государств мира находятся в постоянном контакте в связи с распространением нового коронавируса, координируют свои действия. Это подтвердил во вторник руководитель Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка) США Джером Пауэлл. Он выступил на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС), на котором было принято решение понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), до 1-1,25%.

"Мы ведем активные обсуждения с Центральными банками по всему миру на непрерывной основе, как вы, наверное, догадываетесь. Я нахожусь в регулярном контакте с лидерами центральных банков по всему миру. Это будет продолжаться. Центральные банки принимают меры, имеющие смысл в их институционном контексте, но мы ведем друг с другом переговоры на непрерывной основе. И наши сегодняшние действия представляют собой то, что мы считаем правильной для нас политикой в нашем институционном контексте в рамках имеющегося у нас... мандата", - сказал Пауэлл.

"Вы видели принятое нынешним утром заявление министров финансов и глав Центральных банков Группы семи. Это заявление отражает координацию [действий] на высоком уровне в форме приверженности применению всех доступных инструментов, включая политику в сфере здравоохранения, фискальную политику и монетарную политику по мере необходимости", - добавил глава ФРС.