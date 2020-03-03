"Аэрофлот" может сократить полеты в Италию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможность сократить количество рейсов в Италию, заявил в ходе телефонной конференции директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов.

"Мы внимательно следим за ситуацией, вполне возможно, что мы рассмотрим снижение объема провозных мощностей на итальянском направлении", - сказал он.

3 марта лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", объявил о сокращении полетов в Италию в марте-апреле на 40% из-за падения спроса.