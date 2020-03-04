В США прокомментировали отмену очного участия Google на конференции из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Администрация США не призывает американский частный сектор отменять поездки и конференции внутри страны в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме, прошедшем с участием вице-президента США Майкла Пенса, американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Ведущих брифинга, среди которых был также директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и другие должностные лица, попросили прокомментировать решение компании Google отменить очное участие купивших билеты на ее ежегодную конференцию Google I/O, которая должна была состояться с 12 по 14 мая. "У нас нет никаких официальных наставлений относительно того, чтобы компании отменяли поездки [своих сотрудников] внутри страны. Однако общее правило заключается в том, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Мы просим руководствоваться здравым смыслом", - ответил Азар. По его словам, точно такой же подход используется в отношении служащих федерального правительства.

"Мы не говорим, что надо это делать, отменять их (поездки, конференции и т. п. - прим. ТАСС). Мы продолжаем это оценивать. Важно помнить, что сейчас в США чрезвычайно ограниченное число [заразившихся новым коронавирусом], очень ограниченное распространение [нового коронавируса], оно весьма локализовано", - заявил министр. Что касается зарубежных поездок, отметил он, то американских граждан призывают следовать рекомендациям Госдепартамента США.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.