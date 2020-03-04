Минфин: финансовая устойчивость регионов России сейчас на самом высоком за 10 лет уровне

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Финансовая устойчивость субъектов РФ сейчас находится на наиболее высоком уровне за последние 10 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Последние годы наблюдаются рекордно низкие уровни заимствований регионов. Тенденция по снижению уровня госдолга регионов продолжилась и в 2019 году - 2,1 трлн руб. (в 2018 г. - 2,2 трлн руб.) Субъекты РФ сейчас наиболее финансово устойчивы, если смотреть в горизонте последних 10 лет", - отметили в пресс-службе.

Этому в значительной степени способствовало проведение Минфином политики замещения коммерческих кредитов регионов бюджетными с низкой процентной ставкой.

По данным Минфина, работа по замещению коммерческих кредитов и реструктуризации бюджетных кредитов высвободила средства субъектов РФ на реализацию нацпроектов и мер из послания президента. Однако уровень софинансирования регионами предусмотрен в этой части очень низкий, наибольшая часть средств выделяется из федерального бюджета, добавили в пресс-службе министерства.