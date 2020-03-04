ФАС назвала регионы, в которых снизилась стоимость медицинских масок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 25 февраля по 2 марта снизилась в 21 регионе России. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

По данным ведомства, за прошлую неделю, в частности, максимальная розничная цена за одну маску в Республике Северная Осетия снизилась на 75%, до 3 руб. с учетом НДС, в Красноярском крае - на 57%, до 6,4 руб., в Ненецком автономном округе - на 56%, до 8 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе - на 50%, до 9 руб., в Ставропольском крае - на 44%, до 15 руб. В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами.

По итогам проведенного мониторинга цен на медицинские маски ФАС и ее территориальные органы получили данные 1 тыс. 319 торговых точек, провели восемь внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении четырех организаций.

Ажиотажный спрос на маски в России связан со вспышкой нового коронавируса, которая была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.