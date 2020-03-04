Какие медицинские изделия временно запретили вывозить из России

Правительство 4 марта опубликовало постановление, согласно которому до 1 июня запрещается вывозить из России некоторые медицинские изделия. Запрет не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые россияне вывозят для личного пользования.

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