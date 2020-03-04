Ганноверскую промышленную ярмарку перенесли из-за коронавируса

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Ганноверская промышленная выставка-ярмарка (Hannover Messe) - крупнейшее мероприятие такого рода, которое проходит ежегодно в ФРГ, - перенесена на 13-17 июля. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на организаторов.

Выставка с участием около 6 тыс. экспонентов должна была пройти с 20 по 24 апреля.

Ранее в ФРГ отменили Берлинскую международную туристическую ярмарку ITB, Мюнхенскую ярмарку ремесленного производства IHM и Лейпцигскую книжную ярмарку.

В ФРГ количество подтвержденных случаев коронавируса растет каждый день. Число заразившихся за последние сутки увеличилось на 44 и достигло 240. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16. Больше всего заразившихся - 111 человек - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.