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Распространение коронавируса нового типа

Ганноверскую промышленную ярмарку перенесли из-за коронавируса

Она пройдет 13-17 июля

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Ганноверская промышленная выставка-ярмарка (Hannover Messe) - крупнейшее мероприятие такого рода, которое проходит ежегодно в ФРГ, - перенесена на 13-17 июля. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на организаторов.

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Выставка с участием около 6 тыс. экспонентов должна была пройти с 20 по 24 апреля.

Ранее в ФРГ отменили Берлинскую международную туристическую ярмарку ITB, Мюнхенскую ярмарку ремесленного производства IHM и Лейпцигскую книжную ярмарку.

В ФРГ количество подтвержденных случаев коронавируса растет каждый день. Число заразившихся за последние сутки увеличилось на 44 и достигло 240. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16. Больше всего заразившихся - 111 человек - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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