Мантуров выступил за сохранение запрета на работу женщин на ряде опасных производств

"Но мы все-таки исходим из того, что по критическим направлениям, где это связано со здоровьем женщины, а это особо опасное производство - химия, металлургия, мы исходим из того, что женщинам все-таки сохранятся ограничения, поскольку это напрямую связано со здоровьем", - сказал он журналистам.

Министр напомнил, что в прошлом году список запрещенных для женщин профессий был сокращен с 400 до 100. Он подчеркнул, что интерес женщин к техническим специальностям растет и за последние два года на них пришлось 25% от общего числа обучающихся на технических специальностях в среднеспециальных и высших учебных заведениях. "Мы исходим из того, что эта тенденция будет сохраняться с точки зрения увеличения интереса, повышения интереса по этим специальностям", - сказал Мантуров. По его словам, одним из важных направлений здесь является цифровизация.

В прошлом году Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном - порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин на таких профессиях, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.