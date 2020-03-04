В "Почте России" заявили о негативном влиянии ситуации с коронавирусом на выручку компании

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Распространение в мире нового коронавируса негативно сказывается на выручке "Почты России", сообщил журналистам глава компании Максим Акимов.
"Конечно, так как мы крупнейший оператор трансграничной торговли, мы крупнейший трансграничный логист, ситуация по коронавирусу на нас сказывается, она давит на нашу выручку, она давит на нашу доходность", - сказал он.
Приватизация "Почты России"
По словам Акимова, приватизация "Почты России", в том числе путем размещения акций на рынке, в настоящее время не обсуждается. Тем не менее, по его словам, потенциально выход на рынок позволяет оценить эффективность работы менеджмента.
"В ближайшее время нет (IPO не планируется - прим. ТАСС). Вы знаете, что закон [об акционировании "Почты России"] содержит прямое указание на то, что 100% акций принадлежат государству", - напомнил Акимов. Он также подчеркнул, что существующая модель работы компании гармонична, а от правительства сигналов о приватизации предприятия не поступало.
"Но я считаю, что переход в рынок, например, небольшой части пакета позволяет адекватно оценить работу менеджмента и создать понятные метрики для оценки эффективности деятельности компании, оценки инвесторами эффективности ее планов", - добавил глава "Почты России".
В феврале совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта.
Акимов также напомнил, что ему поручено подготовить актуализированную стратегию компании на 2020-2030 годы.
В октябре 2019 года "Почта России" завершила реорганизацию из ФГУП в акционерное общество, при этом оставшись под полным контролем государства.