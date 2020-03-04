Вспышка коронавируса негативно повлияла на сферу туризма в США и цепочки поставок

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/ Распространение нового коронавируса оказало негативное воздействие на американскую сферу туризма и привело к задержкам в цепочках поставок. Об этом говорится в опубликованной в среду "Бежевой книге" Федеральной резервной системы США - аналоге центрального банка страны. Документ посвящен оценке состояния и перспектив развития экономики в этих регионах.

"В целом рост туризма был вялым и незначительным. Появились признаки того, что коронавирус негативно влияет на путешествия и туризм в США", - отмечается в докладе. Кроме того, говорится в документе, "были зафиксированы некоторые задержки в цепочках поставок из-за коронавируса, производители опасаются дальнейших сбоев в ближайшие недели".

При этом в ФРС отметили, что за последние несколько недель экономическая активность в стране росла умеренными темпами. "Прогнозы на ближайшую перспективу указывают на умеренный экономический рост в связи с тем, что коронавирус и предстоящие президентские выборы рассматриваются в качестве потенциальных рисков", - отмечается в докладе. ФРС также указала, что "цены на нефть и газ снизились по всей стране, что во многом объяснялось слабым спросом со стороны Китая из-за коронавируса".