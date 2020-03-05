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Производители лекарств в РФ не видят риска в приостановке поставок фармсырья из Китая

Они готовы заместить сырье поставками из других стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Фармацевтические компании, работающие в России, сформировали запасы сырья на случай усугубления ситуации с распространением коронавируса и приостановкой производств, также они готовы заместить сырье из Китая поставками из других стран. Об этом ТАСС сообщили в компаниях "Эвалар", "АстраЗенека" и Stada.

По словам генерального директора Stada Arzneimittel AG Питера Гольдшмидта, большинство компаний использует сырье из Китая, но могут "покупать фармсубстанции в Индии, Испании или США". "Нет проблем с поставками в связи с коронавирусом. Stada - компания, у которой хороший уровень запасов активных фармацевтических субстанций (API-АФС). У нас также множество вторичных источников субстанций, что также важно. Мы не зависим от одного источника... Не только в России, но и в Германии Stada - это компания, которая, благодаря изменениям цепочке поставок, в состоянии компенсировать то, что не могут поставить другие. Потому что во многих областях у нас есть хорошие запасы", - сказал он.

Гольдшмидт отметил, что, если ситуация в Китае будет в дальнейшем усугубляться, и в стране будут проблемы с производством сырья, которое используются для субстанций, - тогда могут быть проблемы с глобальными поставками, но вертикальная интеграция фармкомпаний, а также собственное производство субстанций, позволит минимизировать негативное влияние.

Он также сообщил, что сейчас в Китае уже существует двухнедельный перебой в работе фармфабрик, из-за чего Stada не получает сейчас субстанции из Китая, при этом "серьезной нехватки" компания не наблюдает.

В российской компании "Эвалар" отметили, что в своей стратегии предусматривают наличие годового запаса сырья. "Кроме того, на протяжении последних нескольких лет мы последовательно переключали закупки на проверенных европейских поставщиков. Исключением является Гинкго Билоба, растение эндемичное для Юго-Восточной Азии, но по этой категории у нас сформирован значительный сырьевой резерв. А кроме того, проработаны альтернативные Китаю каналы поставки", - сообщил представитель компании "Эвалар".

Российская компания "АстраЗенека" не испытывает трудностей в работе из-за коронавируса. "Первостепенная задача "АстраЗенека" - обеспечить непрерывные поставки препаратов для пациентов и сохранить здоровье и благополучие сотрудников. В настоящее время перебоев в деятельности не наблюдается. Руководство компании внимательно следит за ситуацией", - сообщили в компании.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производители лекарств РФ изучили возможность смены поставщиков фармсырья на фоне коронавируса в Китае, но это может привести к росту цен. По его словам, пока проблем с поставками нет.

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