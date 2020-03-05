В IATA оценили убытки для авиаперевозчиков из-за коронавируса в $63-113 млрд

ТАСС, 5 марта. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в 2020 году авиаперевозчики могут получить убыток в размере $63-113 млрд из-за падения спроса в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится сообщении IATA.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Широкий диапазон возможного убытка объясняется несколькими возможными сценариями развития ситуации. Оценка влияния коронавируса на грузовые авиаперевозки еще не проводилась.

25 февраля IATA оценивала убытки авиакомпаний в $30 млрд, причем только в том случае, если коронавирус не распространится за пределы Китая.

К настоящему моменту случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.