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Распространение коронавируса нового типа

Sollers ограничил зарубежные командировки сотрудников на фоне коронавируса

"КамАЗ" ввел запрет на проведение массовых совещаний

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Sollers ограничил зарубежные командировки сотрудников компании на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

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"В компании Sollers выпущен приказ об ограничении зарубежных командировок до стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе.

Что касается других российских автопроизводителей, то "КамАЗ" для борьбы с распространением коронавируса ввел запрет на проведение массовых совещаний и также ограничил зарубежные командировки сотрудников. "АвтоВАЗ" придерживается рекомендованных правил, однако официального приказа об ограничении командировок не подписывал.

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения - 80 тыс.

По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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