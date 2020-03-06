Еврейской АО на подготовку к отопительному сезону необходимо более 138 млн рублей

ТАСС, 6 марта. Подготовка к следующему отопительному сезону в Еврейской автономной области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с отоплением, потребует более 138 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко.

"Правительством области проведены работы по определению первоочередных мероприятий, необходимых для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 2020-2021 года. Финансовая потребность на проведение мероприятий составляет более 138,3 млн рублей. Обращение направлено в Минстрой России на согласование", - сказал Пивенко.

Сейчас в регионе продолжается работа по замене оборудования на котельных населенных пунктов, реконструкция теплотрасс. На эти цели Еврейская автономная область получила 98 млн рублей из федерального бюджета, запланированные мероприятия завершатся к лету. Несколько раз за зиму в домах и в зданиях социальных объектов некоторых поселений падала температура из-за сбоев в работе котельных. Всего, по данным Пивенко, за отопительный период в области произошло 13 инцидентов, которые устранялись в нормативные сроки. В настоящее время населенные пункты обеспечиваются теплом в штатном режиме.

С прошлой осени в Еврейской автономной области действует режим чрезвычайной ситуации. Он был введен из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают около 20 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Над решением проблем с отоплением, в том числе по ремонту объектов системы теплоснабжения, созданию запаса топлива, регион работал с федеральными министерствами. Области выделялось дополнительное финансирование.

Подготовка к следующему отопительному сезону начнется уже с этого месяца, сообщал ТАСС в феврале врио губернатора области Ростислав Гольдштейн. В области также создается карта энергоэффективности, которая поможет выявить наиболее слабые места в системе теплоснабжения региона и сформировать план мероприятий по улучшению ситуации. Карта будет создана с марта по июнь силами Минэнерго, Минстроя и властей региона.