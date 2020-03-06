{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак прибыл в штаб-квартиру ОПЕК для переговоров о сокращении добычи нефти

Глава Минэнерго должен сообщить позицию России по объемам и срокам сокращения
Министр энергетики России Александр Новак (в центре) Юлия Хазагаева/ТАСС
Описание
Министр энергетики России Александр Новак (в центре)
© Юлия Хазагаева/ТАСС

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак прибыл в штаб-квартиру ОПЕК для переговоров о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Страны ОПЕК не смогли решиться на усиленное сокращение добычи без России

Министр покинул Вену в среду, 4 марта, до завершения мониторингового комитета ОПЕК+, который обсуждал дополнительные ограничения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия и Казахстан, по данным источников ТАСС, не поддержали это предложение.

Теперь Новак должен сообщить позицию России по объемам и срокам сокращения.

Кроме того, сообщалось, что министры ОПЕК в четверг, 5 марта, вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн б/с не только на период второго квартала, но и до конца 2020 г. Такую меру ОПЕК предлагает для того, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса.

Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев говорил, что страны ОПЕК+ сейчас обсуждают возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти только на второй квартал, так как пока неизвестно, как поведет себя рынок в дальнейшем. Другие опции, по его словам, не рассматривались.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Мишустин заявил об открытости России к новым инициативам по совершенствованию работы ЕАЭС
По словам премьера, РФ готова взять на себя "функцию локомотива в евразийской интеграции"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС