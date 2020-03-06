ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак прибыл в штаб-квартиру ОПЕК для переговоров о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, передает корреспондент ТАСС.

Министр покинул Вену в среду, 4 марта, до завершения мониторингового комитета ОПЕК+, который обсуждал дополнительные ограничения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия и Казахстан, по данным источников ТАСС, не поддержали это предложение.

Теперь Новак должен сообщить позицию России по объемам и срокам сокращения.

Кроме того, сообщалось, что министры ОПЕК в четверг, 5 марта, вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн б/с не только на период второго квартала, но и до конца 2020 г. Такую меру ОПЕК предлагает для того, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса.

Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев говорил, что страны ОПЕК+ сейчас обсуждают возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти только на второй квартал, так как пока неизвестно, как поведет себя рынок в дальнейшем. Другие опции, по его словам, не рассматривались.