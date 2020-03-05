Страны ОПЕК не смогли решиться на усиленное сокращение добычи без России

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Самые стремительные переговоры в практике ОПЕК в четверг завершились не решением, а лишь рекомендацией. Министры предложили своим союзникам по ОПЕК+ совместно убрать с рынка нефти еще 1,5 млн баррелей в сутки с апреля по июнь, чтобы смягчить ущерб от эпидемии COVID-19. Накануне Россия, крупнейший производитель нефти в альянсе, не согласилась с этим предложением. Решающим днем будет пятница, когда переговоры с Москвой возобновятся. Но в ОПЕК уже дали понять, что в одиночку бороться с коронавирусом не собираются.

В четверг в Вене завершился второй, предпоследний раунд переговоров стран нефтеэкспортеров, участвующих в соглашении ОПЕК+. Заседали в секретариате ОПЕК только члены картеля, обсуждая предложенные накануне министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ (JMMC) опции по дополнительному сокращению добычи. Как известно, заседание мониторинга в среду закончилось без консенсуса, так как двое из восьми членов комитета, Россия и Казахстан, не поддержали идею урезать добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки на период второго квартала.

Российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком покинула заседание комитета досрочно, не озвучив особой позиции, и вернулась в Москву. Позже министр объяснял журналистам, что его отъезд из Вены был плановым. А высокопоставленный чиновник в ОПЕК пояснял ТАСС, что "коллеги на Новака не обиделись, так как ему нужно было вернуться в Москву по служебной необходимости".

На встрече в четверг Россия и не должна присутствовать, так как не является членом ОПЕК. Новака ждут в Вене в пятницу, когда в здании секретариата соберутся министры и представители всех 24 стран альянса ОПЕК+. На нем, как ожидается, Россия и Казахстан озвучат свою позицию о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен нефти.

Решение на миллион

Тем временем в ОПЕК оценивают последствия коронавируса для рынка нефти как катастрофические. Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году ухудшен организацией с 1,1 млн баррелей в сутки до 0,48 млн баррелей в сутки, то есть темпы роста потребления нефти в мире замедлятся более чем вдвое из-за падения авиаперевозок, туристических потоков, ограничения мобильности.

По оценке Wood Mackenzie, глобальный спрос на нефть в первом квартале упадет на 2,7 млн баррелей в сутки. "Это самое сильное падение после кризиса 2008 года. И это показывает масштаб проблемы, с которой столкнутся страны ОПЕК+", говорит аналитик компании Анна-Луиза Хиттль.

Вопрос о том, согласится ли Россия разделить с союзниками ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, является "вопросом на миллион долларов", говорит Хиттль. "Мнение России тут является ключевым, так как она крупнейший производитель в ОПЕК+. Но, учитывая историю соглашения ОПЕК+, мы ожидаем, что сделке быть", - считает она. В худшем сценарии Россия могла бы сохранить текущий уровень добычи на период второго квартала, полагает эксперт.

Наиболее реалистичным является компромиссный вариант, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Я думаю, договорятся на объеме от 0,5 до 1 млн баррелей в сутки", - рассуждает он. При этом Саудовская Аравия традиционно возьмет на себя львиную часть обязательств, полагает он.

Между тем интрига с тем, придут ли партнеры к соглашению, ли нет, держит рынки в напряжении. Цена нефти Brent, поднявшаяся ко встрече комитета ОПЕК+ до $52 за баррель, стала вновь снижаться после сообщений об отъезде Новака и отсутствии консенсуса. На торгах 5 марта Brent снизилась на 1,5% - до $50,7 за баррель. Если Россия и ОПЕК договорятся, нефть закрепится в коридоре $50-60 за баррель, считает Маринченко.

На встречу 6 марта страны ОПЕК, для многих из которых комфортной является цена нефти в районе $60 за баррель, возлагают большие ожидания. "ОПЕК и "не ОПЕК" должны действовать вместе. Я полон надежды, что мы достигнем завтра соглашения", - сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи после заседания. В заключение он добавил, что "ОПЕК не будет действовать в одиночку".