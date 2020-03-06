Mastercard закрыл два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Американская финансовая корпорация Mastercard закрыла два офиса из-за того, что ее сотрудник заразился коронавирусом нового типа.

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Об этом представители компании сообщили в пятницу агентству Bloomberg.

Один из офисов находится в бразильском городе Сан-Паулу, второй - в американском штате Нью-Йорк. Сотрудник, о котором идет речь, работал в Бразилии и на этой неделе прибыл в штат Нью-Йорк.

"Хотя считается, что для большинства наших сотрудников, которые не вступали в тесный контакт с данным лицом, риск заражения является низким, мы оповестили их, чтобы они приняли необходимые меры для наблюдения за состоянием здоровья", - отметили в Mastercard.