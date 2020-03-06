{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Mastercard закрыл два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом

Один из офисов находится в Сан-Паулу, второй - в штате Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Американская финансовая корпорация Mastercard закрыла два офиса из-за того, что ее сотрудник заразился коронавирусом нового типа.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом представители компании сообщили в пятницу агентству Bloomberg.

Один из офисов находится в бразильском городе Сан-Паулу, второй - в американском штате Нью-Йорк. Сотрудник, о котором идет речь, работал в Бразилии и на этой неделе прибыл в штат Нью-Йорк.

"Хотя считается, что для большинства наших сотрудников, которые не вступали в тесный контакт с данным лицом, риск заражения является низким, мы оповестили их, чтобы они приняли необходимые меры для наблюдения за состоянием здоровья", - отметили в Mastercard.

Теги
БразилияСШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Индекс Лондонской биржи показал крупнейшее падение с начала распространения коронавируса
Среди лидеров падения: Evraz, Royal Dutch Shell и BP, горнодобывающая компания Anglo American и специализирующаяся на информационно-аналитических услугах Experian
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС