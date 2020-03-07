Эксперт: наличие заболевания у Тинькова может не стать препятствием для экстрадиции в США

"В экстрадиции может быть отказано, если возникает противоречие второй и третьей статье Европейской конвенции по правам человека, где прописано право на жизнь и запрет пыток. Такие прецеденты на уровне европейского суда были, когда отказывали в выдаче человека по той причине, что, будучи выданным США, он будет сидеть в камере смертников, что расценивается как пытка", - сказал юрист.

Ранее Тиньков, который был освобожден под залог и, пока длится процесс, не может покидать британскую столицу, сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Он также заметил, что его юристы продолжают работать над делом, инициированным налоговой службой США. Она обвиняет бизнесмена в том, что он нарушил американское налоговое законодательство, предоставив заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

ЛОНДОН, 7 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Наличие серьезного заболевания у российского бизнесмена Олега Тинькова станет важным фактором в рассмотрении его дела лондонским судом, однако оно не гарантирует, что суд на этом основании откажется выдавать бизнесмена Соединенным Штатам. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, который работает в Лондоне.

Он привел в пример отказ Великобритании два года назад выдать в США хакера Лаури Лава. "Дело дошло до Верховного суда, а не выдали его по той причине, что у Лава была депрессия и аутизм, и защита указывала на то, что в таком состоянии он в камере повесится", - сказал Гололобов.

Он объяснил, что решение бизнесмена рассказать о своей болезни именно сейчас логично с точки зрения защиты. "Такое заявление сделано именно сейчас, чтобы суд не был поставлен перед фактом, ведь о таких обстоятельствах следует уведомлять вовремя, а не в последний момент", - отметил эксперт. Он обратил внимание на то, что вопрос здоровья подзащитного дает защите еще один довод в той ситуации, когда политических аргументов, как у основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа (он также борется в Лондоне против отправки в США), в деле нет.

"Вопрос двоякий - сможет ли Тиньков присутствовать на процессе, или его нужно откладывать, или даже прекращать. Это должно быть медицинское заключение, судья может даже запросить экспертное мнение по поводу того, может ли он присутствовать на процессе или нет. Если судья решит, что Тиньков может присутствовать на процессе, тогда в какой степени повлияют эти медицинские факторы на экстрадицию", - сказал собеседник агентства.

Рассуждая над тем, какие вопросы в связи с этим могут встать перед британским судьей, Гололобов сказал: "Есть ли угроза неправосудного отношения к нему американской Фемиды, какое для этого есть основание? Судья будет смотреть с точки зрения разумного человека - какая разница, лечиться в центральной нью-йоркской или центральной лондонской больнице, повредит ли перелет здоровью? Это дело связано с настолько специфичными обстоятельствами, что их еще никто не знает, а ясны они будут лишь на деле".

Цена сделки со следствием

Юрист полагает, что если бизнесмен решит пойти на сделку с властями США, то шансы тюремного заключения для него невелики. Впрочем, предупреждает он, сумма договоренности явно будет внушительной. "Если Тиньков заключит сделку, признает свою вину, то шансов у него сесть за решетку в США не очень много. Вопрос в том, сколько за это придется перечислить в американский бюджет. Думаю, что заплатить придется много", - предположил Гололобов.

Он обратил внимание, что даже отказ лондонского суда в экстрадиции бизнесмена не поставит точку в этом процессе, что в итоге может оказать негативное влияние на бизнес Тинькова. "Это дело может дойти до Верховного суда, вопрос в том, насколько это политически надо США, а это никто не знает, кроме людей в Госдепартаменте или в Налоговом управлении США. Если им Тиньков нужен, они будут это продавливать. Если его не экстрадируют, это не значит, что он не виноват, вопрос будет подвешен, и для его компании это плохо", - полагает юрист.

О претензиях США

В обвинительном заключении, которое было подано в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, но раскрыто только 5 марта, говорится, что Тиньков стал "натурализованным гражданином США 10 сентября 1996 года". 25 октября 2013 года принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. Как утверждается в документе, к 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в 1 млрд долларов.

В заключении отмечается, что Тиньков 28 октября 2013 года отказался от американского гражданства. Как полагают власти США, при этом он должен был указать принадлежащие ему активы стоимостью $1 млрд. Вместо этого он якобы сообщил властям в Калифорнии, что стоимость его активов составляет около $300 тыс. В налоговой декларации за 2013 год он якобы указал, что получил доходы в размере около $205 тыс.

Власти США предъявили Тинькову обвинения в том, что он представил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложную информацию, а также привел неверные данные в документах, касающихся его отказа от американского гражданства. По каждому из этих двух пунктов обвинения ему могут грозить до трех лет тюрьмы, а также штраф, размер которого не уточняется.

В заявлении Минюста США констатируется, что Тиньков был "арестован в Лондоне на прошлой неделе в связи с тем, что он был обвинен в подаче заведомо ложной налоговой декларации".

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Слушание по его делу намечено на 27 апреля.