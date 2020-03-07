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"Киевгаз" опроверг информацию о возможном прекращении газоснабжения столицы Украины

Отсутствие типового договора на транспортировку "никоим образом не лишает киевлян возможности получать природный газ", заявили в компании

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Компания "Киевгаз" назвала "искусственной раскруткой паники" заявление госпредприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" о том, что жителям столицы могут приостановить поставки газа из-за отсутствия договора на его транспортировку. Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Киевгаза".

"Компания в полной мере выполняет обязательства как перед потребителями, так и перед партнерами, ведь отсутствие типового договора на транспортировку газа между АО "Киевгаз" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" никоим образом не лишает киевлян возможности получать природный газ. Более того, наша компания выполняет все условия договора, кроме пунктов, оспариваемых в судебном порядке", - говорится в заявлении на сайте компании.

Заявление "Оператора газотранспортной системы Украины" о возможной приостановке газоснабжения в городе "Киевгаз" расценил как "нарушение профессиональной этики, распространение заведомо недостоверной информации, давление на суд и искусственную раскрутку паники".

Представители госпредприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" в пятницу заявили, что "Киевгаз" уже более двух месяцев саботирует заключение договора на транспортировку газа". На предприятии утверждают, что "Оператор ГТС" должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке поставок газа всем потребителям в столице.

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Украина
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