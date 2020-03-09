Румас заявил, что падение цен на нефть дает Минску больше возможностей в переговорах с РФ

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Падение цен на нефть предоставляет дополнительные возможности Белоруссии в переговорах с Россией по поставкам углеводородного сырья в республику. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, слова которого приводит агентство БелТА .

"Это сегодня [дает] дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - отметил глава белорусского правительства.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

Сдерживание курса национальной валюты

Белоруссия будет отслеживать развитие финансовой ситуации в России, но не станет прибегать к искусственному сдерживанию белорусского рубля, заявил Сергей Румас.

"Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - приводит его слова БелТА.

По его словам, "россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту". "Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию", - заявил Румас.

При этом он подчеркнул, что "в любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль". "Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия", - отметил премьер-министр Белоруссии.

Российский рубль дешевеет по отношению к американской и европейской валютам на фоне обвала цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель.