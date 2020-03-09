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Биржа Парижа открылась с обвала котировок

Индекс CAC 40 упал на 6,4%

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Парижская фондовая биржа начала в понедельник работу с сильного снижения котировок. Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки.

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Главный показатель CAC 40, отражающий состояние четырех десятков ведущих корпораций Франции, упал на 6,4%, до 4809,68 пункта.

По мнению биржевых аналитиков экономического телеканала BFM Business, происходящее на парижской торговой площадке напрямую связано с падением цен на нефть и опасениями, связанными с распространением в мире нового коронавируса. Падение в 3-5% отмечено по акциям практически всех ведущих корпораций страны, банкам, телекомпаниям, операторам связи.

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Франция
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