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Исаев: государство выполнит все социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" напомнил, что в России сформирован мощный Фонд национального благосостояния, который составляет 7% от ВВП

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Государство сможет выполнить все социальные обязательства перед гражданами РФ даже в том случае, если цена на нефть упадет ниже точки отсечения, то есть $42,5 за баррель, средства на это предусмотрены. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сказал первый замруководителя фракции "Единая Россия", член думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.

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"Безусловно, все социальные обязательства, несмотря на любые колебания, будут выполнены. Во-первых, пока еще нефть не опустилась ниже цены отсечения, которая составляет $42,5 за баррель на 2020 год", - сказал депутат. "Во-вторых, у нас сформирован мощный Фонд национального благосостояния, который составляет 7% от ВВП", - отметил он.

Исаев считает, что "даже если цена на нефть опустится ниже [цены отсечения], то есть средства для того, чтобы в полном объеме выполнять как текущие, так и вновь принятые в связи с посланием президента [Владимира Путина Федеральному собранию] социальные обязательства". "Это следствие жесткого правила бюджета, которое в свое время было проведено правительством и "Единой Россией" и благодаря чему у нас существует достаточно серьезный запас прочности и способность государства выполнить все социальные обязательства", - сказал Исаев.

По его мнению, колебания на рынках никак не должны отразиться на ожидаемом закреплении в конституции социальных гарантий для граждан, включая индексацию пенсий не реже раза в год. "Во-первых, нефтяная зависимость нашего бюджета снижается, о чем говорил президент. Во-вторых, благодаря бюджетной политике у нас существуют резервы, которые позволяют спокойно пережить этот неблагоприятный момент", - отметил Исаев.

По последним данным, нефть марки Urals падает на 19,8%, до $34,7. Снижение котировок происходит на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ на переговорах в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения в мире коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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