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Распространение коронавируса нового типа

ОЭСР перенесла на месяц публикацию сводных опережающих показателей из-за коронавируса

Перенос объяснили тем, что "компоненты, на основе которых вырабатываются показатели, не могут предоставить страны, оказавшиеся не в состоянии определить воздействие на их экономики ширящейся эпидемии COVID-19"

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла в понедельник решение перенести с марта на апрель публикацию сводных опережающих экономических показателей - важного прогноза мирового развития. Об этом говорится в заявлении ОЭСР, поступившем в парижское представительство ТАСС.

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"Мы отменили намеченную ранее на 9 марта публикацию сводных экономических показателей ОЭСР. Она перенесена на 8 апреля", - сообщает организация. Подчеркивается, что перенос связан с тем, что "на данный момент компоненты, на основе которых вырабатываются показатели, не могут предоставить страны, оказавшиеся не в состоянии определить воздействие на их экономики ширящейся эпидемии COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)".

Организация признает, что несмотря на все попытки актуализировать опережающие сводные показатели, "они в настоящее время не отражают ни те крупные внезапные изменения, которые происходят в экономике [в результате распространения заболевания], ни те тенденции, которые могут возникнуть в дни и недели после сбора данных". "В частности в Европе конъюнктурные исследования были проведены до того, как эпидемия COVID-19 достигла крупных масштабов в северной части Италии", - отмечает ОСЭР.

"В том, что касается Китая, Японии и [Южной] Кореи, находящихся в эпицентре эпидемии, то ее воздействие уже начало проявляться на их опережающих показателях развития, а также на оценке со стороны ОЭСР, которая указывает в этой связи на "замедление темпов экономики". Однако та скорость, с которой эпидемия в последние недели распространяется в других странах, приводит к тому, что ее воздействие на составляющие экономических показателей пока не удается учитывать", - признает ОСЭР.

На фоне распространения коронавируса во многих странах мира отмечено снижение производственной активности и замедление показателей экономического развития.

 

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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