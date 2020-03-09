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Цена нефти марки Brent превысила $37

Курс доллара на международном рынке Forex достиг 73,98 рубля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне частично отыграла падение и снижается на 18,2%, торгуясь на отметке в $37,03 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:00 мск. На пике снижения цена нефти этого сорта опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).

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В свою очередь, нефти марки WTI торговалась на уровне $33,5 за баррель (-22,5%), отыграв при этом 22,7% от минимальной цены текущих торгов.

Курс рубля на международном рынке Forex снижается по отношению к доллару на 8%, до 73,98 рубля, а курс евро - на 9%, до 84,22 рубля.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

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