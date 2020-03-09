В МВФ оценили последствия распространения коронавируса для мировой экономики

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса приведет к значительным последствиям для мировой экономики и окажет негативное влияние на спрос и предложение. Об этом говорится в опубликованной в понедельник на сайте Международного валютного фонда (МВФ) статье его главного экономиста Гиты Гопинат.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Кризис в области здравоохранения будет иметь значительные экономические последствия, что найдет отражение в связанных со спросом и предложением потрясениях, которые отличаются от прошлых кризисов. Во время эпидемии необходима целенаправленная политика для поддержки экономики, которая сохраняла бы незыблемую сеть экономических и финансовых отношений между работниками и предприятиями, кредиторами и заемщиками, а также поставщиками и конечными пользователями, чтобы можно было восстановить активность после того, как эпидемия сойдет на нет", - отмечает Гопинат.

Она добавляет, что правительства стран не должны "допустить, чтобы временный кризис нанес необратимый ущерб людям и предприятиям в результате потери рабочих мест и банкротств". "Гуманитарные последствия вспышки COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания - прим. ТАСС) возрастают тревожными темпами, и болезнь распространяется во все большем количестве стран", - констатирует главный экономист фонда.

Первоочередной задачей она называет "сохранение людей невредимыми и здоровыми". "Страны могут помочь [этому], потратив больше денег на укрепление своих систем здравоохранения, а именно на средства индивидуальной защиты, скрининг, диагностические тесты и дополнительные больничные койки", - советует Гопинат. Она приветствовала решение правительств ряда стран ввести ограничения на поездки, временно закрыть школы, а также установить карантин.