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Распространение коронавируса нового типа

Алжир из-за коронавируса перенес международную выставку по возобновляемым энергоресурсам

SIEERA 2020 должна была пройти в столице страны с 9 по 11 марта

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. Третья международная выставка по окружающей среде и возобновляемым энергоресурсам SIEERA 2020, которая должна была пройти в алжирской столице в период с 9 по 11 марта, перенесена на более позднюю дату в связи с распространением в мире нового типа коронавируса Covid-19.

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Как сообщили в понедельник в правительстве Алжира, данная мера принята в профилактических целях. В международной выставке SIEERA 2020 должны были принять участие 250 компаний.

По данным министерства здравоохранения, к настоящему моменту в Алжире выявлено 20 случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19.

 

Теги
АлжирРаспространение коронавируса нового типа
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