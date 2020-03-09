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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Нефть марки Brent торгуется на уровне чуть выше $36

Цена нефти марки WTI составила $33,2 за баррель

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне находится на уровне $36,15 (-20,2%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:00 мск.

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На пике снижения цена нефти этого сорта опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).

Нефть марки WTI торгуется на уровне $33,2 за баррель (-19,7%). При этом минимальная цена текущих торгов составляла $27,34 за баррель (-33,8%).

Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару снижается на 8,4%, до 74,29 рубля, а курс евро - на 9,6%, до 84,7 рубля.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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