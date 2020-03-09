АКРА ожидает возвращения цен на нефть Urals к уровню выше $42 в 2020 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Цена на нефть (Urals) может вернуться к уровню выше $42 за баррель в этом году. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов.

"На текущее падение нефтяных цен в первую очередь повлияла переоценка объемов глобального спроса, но переоценка эта скорее касается перспектив 2020 года, чем долгосрочной перспективы, поэтому после падения к $30 за баррель уже в этом году вероятен рост нефтяных цен обратно к уровням выше базовой цены на нефть (расчетная величина, используемая при формировании бюджета в России, сейчас составляет $42,4 за баррель - прим. ТАСС)", - сказал он.

Аналитик считает, что российская экономика в 2020 году пострадает не столько от падения нефтяных цен, сколько от замедления роста экономик стран торговых партнеров и временного сокращения мирового туризма. Он пояснил, что туристические услуги и связанные с ними товары составляют 6-8% мирового ВВП. Их сокращение даже на 25-30% уменьшит примерно на 1,5-2 п. п. глобальное производство товаров и услуг. При этом компенсирующим эффектом станет повышающийся спрос на местные продукты питания и внутренний туризм.

Такой спад, по мнению эксперта, может привести к сокращению физических объемов экспорта из России на 3-7%, что в свою очередь приведет к резкому изменению валютного курса и сокращению импорта потребительских и инвестиционных товаров.

В оптимистичном сценарии в экономике РФ может наступить только техническая рецессия без долгосрочных последствий и околонулевая динамика реального ВВП по итогам года. "В случае возникновения финансового стресса возможна настоящая, впрочем, тоже краткосрочная рецессия по модели 2014-2015 годов. К смягчению потенциальной рецессии может привести, контрциклическая экономическая политика: рост реальных расходов бюджета и опережающие меры Центрального банка по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе", - ожидает Куликов.