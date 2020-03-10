Биржа Сан-Паулу закрылась с худшим с 1998 года результатом торгов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 марта. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паульской биржи В3 (ранее Bovespa - прим. ТАСС) обвалился на 12,17% по итогам торговой сессии в понедельник, что стало худшим показателем активности площадки с 1998 года. Согласно данным на сайте B3, первые на этой неделе торги завершились на отметке 86067 пунктов.

Уже спустя полчаса работы биржи индекс обвалился на 10,02% до отметки 88178 пунктов, после чего было объявлено о 30-минутном перерыве в торгах. В последний раз такой механизм задействовали 18 мая 2017 года после того, как топ-менеджеры мясоперерабатывающей компании JBS дали показания против тогдашнего президента Бразилии Мишела Темера, обвинив его в вымогательстве. Еще ранее такое случалось в кризис 2008 года, напомнил телеканал Globo.

После возобновления площадка несколько отыграла утренние потери, однако к окончанию работы снова ушла в минус.

Ни одна из компаний, чьи ценные бумаги торгуются на B3, не смогла завершить сессию в зеленой зоне. Наибольшим падением отметилась государственная нефтегазовая компания Petrobras, потерявшая около трети своей стоимости (-29,68% - обыкновенные акции, -29,70% - привилегированные). Бумаги компании за день подешевели на 91,12 млрд реалов (почти $19,3 млрд).

Вслед за Petrobras в красную зону ушли акции горнодобывающей Vale (-15,24%) и металлургических Usiminas, Gerdau и CSN, откатившиеся на 14,61%, 17,52% и 24,57% соответственно. Агропромышленные холдинги Marfrig, JBS и BRF также просели на 23%, 14,33% и 13,46%.

Доллар США по итогам сессии укрепился по отношению к бразильской национальной валюте на 2%. К окончанию торгов за него давали 4,73 реала. Несмотря на очередную валютную интервенцию регулятора, выбросившего на рынок в понедельник $3 млрд для сдерживания курса реала, с начала года он обесценился на 19%, указывает журнал Veja.