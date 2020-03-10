Биржевые индексы в Токио упали почти на 3% на открытии торгов

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи (ТФБ) во вторник упали почти на 3%, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 2,91% по сравнению с уровнем 9 марта, до отметки 19125,24 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,84%, до 1349,55 пункта. В понедельник основные показатели ТФБ потеряли около 5%.

Главные опасения на рынке связаны с продолжающимся распространением коронавируса в мире и его негативным влиянием на мировую экономику. Наиболее сильное воздействие ощущают компании, ориентированные на экспорт, а также те, чей бизнес связан с туристической отраслью и авиаперевозками.

Другим фактором падения стал сильнейший обвал цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

На открытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 0,7%, что невыгодно экспортерам. Она торгуется на уровне 102,97-102,98 иены за доллар.