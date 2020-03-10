Ситуация на бирже Гонконга стабилизировалась. Индекс Hang Seng вырос на 1%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 марта. /ТАСС/. Рост котировок акций наметился во вторник на Гонконгской фондовой бирже после крупного обвала на мировых площадках. Индекс Hang Seng в момент открытия утренних торгов поднялся на 245 пунктов (0,98%) и вышел на отметку 25285, свидетельствуют данные рынка.

Положительная динамика передалась 48 из 50 ведущих голубых фишек. Однако подавляющее большинство из них не смогли отыграть потери предыдущего дня, когда обвал биржевого индикатора достигал 4,2%.

"Ситуация на рынке несколько стабилизировалась после спада. Инвесторы сейчас принялись скупать сильно подешевевшие активы, однако торги проводят очень вяло. Особых поводов для оптимизма пока нет", - сообщил корреспонденту ТАСС независимый финансовый консультант Кейт Мок.

Наибольшим спросом на бирже Гонконга сейчас пользуются активы, связанные с недвижимостью, биотехнологиями, производством электронных компонентов и игрушек. На 2,5% подорожали бумаги крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology. В минусе торгуются акции транспортных компаний, предприятий китайского автопрома, операторов игорного бизнеса в Макао.

По мнению местных аналитиков, ситуация на рынках в ближайшее время будет оставаться малопредсказуемой и подверженной сильной волатильности.