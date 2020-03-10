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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне достигала $37,7 за баррель

Цена нефти сорта WTI выросла на 10,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $34,42 за баррель

ТАСС, 10 марта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 9,8% и торговалась на уровне $37,75 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:51 мск.

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Позднее цена фьючерса замедлила рост до 8,3% и на 14:20 мск составляла $37,24 за баррель.

В свою очередь, цена нефти сорта WTI выросла на 10,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $34,42 за баррель.

На фоне дорожающей нефти, курс рубля укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара находился на отметке 70,68 руб. (+3,1%), а курс евро - на уровне 80,14 руб. (+3,4%).

Отыгрывают падение и индексы РТС и Мосбиржи. Индекс РТС замедлил снижение до -6% и находился на уровне 1182,08 пункта, индекс Мосбиржи - на 2661,63 пункта, теряя 2,1%.

Акции компаний топливно-энергетического сектора в ходе торгов находятся в "красной зоне". Ценные бумаги "Роснефти" дешевеют на 12,4%, "Лукойла" - на 12,2%, обыкновенные акции "Татнефти" опустились на 11%, а "префы" - на 10,7%. Стоимость акций "Газпром нефти" снизилась на 8,1%, "Русгидро" - на 7,2%, а "Газпрома" - на 4,2%. Противоположную динамику демонстрировали привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые выросли на 8,7%, а также "префы" "Транснефти" (+2,2%).

Положительную динамику в ходе торгов демонстрировали ценные бумаги горно-металлургических компаний. Росли акции Polymetal (+6,2%), "Норникеля" (+5,9%), "Полюса" (+5,3%), "Северстали" (+4,1%), "Алросы" (+2,7%), ММК (+2,5%).

О ситуации на мировых рынках

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. На открытии торгов Московской биржи во вторник доллар взлетел почти до 73 рублей, а евро в моменте достигал 85 рублей. Однако уже спустя 15 минут рост курсов замедлился до 72,03 рубля за доллар и 81,82 рубля за евро.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник в пике снижалась до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции.

Нефть падала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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